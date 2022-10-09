وزير خارجية اليونان: لا يمكن لأي حكومة منح تركيا حقوق استكشاف الغاز في المتوسط

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إنّ الاتفاق الذي عقد مؤخرا بين الحكومة الليبية وتركيا، بشأن منح تركيا حقوق استكشاف في منطقة البحر المتوسط، أمر غير مرحب به على الإطلاق، وسيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في ليبيا، مؤكدا أنّه لا يوجد أي دولة في العالم يمكنها إبرام اتفاق بشأن شيء لا يخصها وليس خاضعا لسيادتها، ولا يمكن لأي حكومة أن تمنح تركيا حقوق الاستكشاف في المتوسط.

ديندياس: تركيا تضغط على القوى الفاعلة في ليبيا

وأضاف وزير الخارجية اليوناني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أنّ تركيا تمارس ضغوطا على القوى الفاعلة في ليبيا، فضلا عن أنّ الاتفاق الذي عقد مؤخرا لن يوافق عليه البرلمان الليبي.

وتابع ديندياس، أنّ تركيا قبل 3 سنوات حصلت على حق امتياز في طرابلس، ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار بمنطقة البحر المتوسط، مضيفا: «لا يمكن لأحد أن يصنع عالما افتراضيا، تخيّلوا أنّ اليونان وليبيا اتخذتا قرارا بشأن جزيرة صقلية، أو اتفاق بشأن المناطق الاقتصادية مع مصر، وهو اتفاق متوافق مع قانون البحار والقوانين الدولية، ويحتفظ بسيادة مصر واليونان».

ديندياس: لا نقوّض الأمن والسلم الدوليين

وأكد الوزير اليوناني، أنّ بلاده لديّها نيّة للالتزام والدفاع عن حقوقها بكل السبل القانونية الممكنة، متابعا: «لا ندّعي أي شيء لا ينتمي إلينا، ولا نقوّض الأمن والسلم الدوليين، وسعداء بشكل خاص أن نرى مصر كصديق، فنحن نرغب في مساعدة ليبيا على الاستقرار وجعل المنطقة هادئة».