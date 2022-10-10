في عيد ميلاد الكينج.. فتحي سلامة: محمد منير تجربة فريدة لن تتكرر

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكينج محمد منير، إذ توافق 10 أكتوبر 1954 من كل عام، ففي هذا اليوم ولد ابن النوبة الذي صار علامة من علاماتها المميزة في الغناء، فأصبح له جمهوره ومحبيه بعدما حفر صوته في أعماق القلوب بالعديد من أغانيه الشجية ومشواره الفني الطويل الذي قدم فيه الكثير من النجاحات وجعل من الصعب أن يقترب أحد من لونه الغنائي أو تقليده.

لن يستطيع أحد تقليده

وبالفعل كان قد حاول العديد من الفنانين تقليد الشكل الغنائي الذي يقدمه الكينج محمد منير ولكن لم ينجح أحد وعن هذا الأمر علق الموسيقار العالمي فتحي سلامة الذي شاركه فى جزء من رحلته الفنية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: هناك الكثيرون ممن حاولوا تقليده بالفعل ولكن هذا من الغباء أن يتجه أي فنان إلى تقليد نموذج ناجح ولايزال متواجدا على الساحة الفنية متوهجا بنفس بريقه حتى الآن.

فتحي سلامة يهنئ محمد منير بعيد ميلاده

وتابع فتحى سلامة: «الفكرة خاطئة جدا أن يكون فيه مشروع تقليد لمحمد منير لأنه على قيد الحياة وناجح وله جمهور عظيم وهو تجربة خاصة لن تتكرر وليس مطلوبا أن يكون هناك شبيه له».

وهنأ سلامة الفنان محمد منير: «منير فنان عظيم ومميز وموهوب وهي صفات لا تجتمع في فنان بسهولة فالموهوبون قليلون وقدمنا سويا عددا كبيرا من النجاحات قد نكون افترقنا لسنوات مؤخرا ولكننا عودنا من جديد، وكل سنة وهو بيمتعنا بأعماله الفنية».