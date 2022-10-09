منسق «حياة كريمة» بالشرقية: استهداف 5 آلاف أسرة بمركز الحسنية ضمن «وصل الخير 3»

قال الدكتور أسامة عبد القادر، منسق مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة الشرقية، إنه مع إطلاق مبادرة «وصل الخير 3» جرى إطلاق أكثر من 40 ألف صندوق حماية اجتماعية على مستوى الجمهورية، وتستمر الحملة حتى الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

نصيب محافظة الشرقية من مبادرة وصل الخير 3

وأضاف منسق مؤسسة «حياة كريمة» بالشرقية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أن وصل الخير 3 تهتم بالطبقة الأشد احتياجا من أهل القرى والمراكز بشكل عام على مستوى الجمهورية، والشرقية بشكل خاص، إذ كان لها نصيب كبير من وصول المبادرة إلى أهاليها حيث تم توزيع أكثر من 5000 صندوق حماية مجتمعية بمعنى أن المبادرة استهدفت 5 آلاف أسرة في محافظة الشرقية مركز الحسنية.

مكونات صندوق مبادرة وصل الخير 3

وشرح منسق مؤسسة «حياة كريمة» بالشرقية، أن المرحلة الأولى من مبادرة وصل الخير قامت بتوزيع أكثر من 65 ألف صندوق حماية اجتماعية على أسر الشرقية، مشددا على جودة المنتجات الغذائية المضافة، وأنها تتكون من 10 أصناف، وهي: الأرز، والمكرونة، والملح، والشاي، صلصة، لوبيا وجميع أنواع البقوليات وغيرها، مؤكدا أن المبادرة تقوم بالتحري عن الأسر الأكثر استحقاقا بصناديق حماية المجتمع تلك عن طريق فريق عمل مكون من مجموعة كبيرة من المتطوعين يتلقون أسماء الأسر ويتحرون عنها، ويجري البحث عن الأسر عن طريق بحث فريق العمل أو تواصل بعض الأسر مع المبادرة أو ترشيح أناس لبعض الأسر، وبعد ذلك يجري التحري جيدا عن تلك الأسر وإضافتها إلى قاعدة البيانات.