رئيس «الدلتا التكنولوجية»: نُقدم برامج بينية تُلبي متطلبات سوق العمل

شدد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، على توفير كافة الخدمات اللوجستية، وسبل الراحة للطلاب، مؤكداً أن تأهيل الطلاب واكسابهم المهارات والخبرات المختلفة لمواكبة سوق العمل حتى يكون الخريج مؤهلاً للمعايير الدولية قادر على صناعة المستقبل ومواكبة التحول الرقمي، من أهم الغايات التي تسعى إليها الجامعة من خلال تقديم حزمة من البرامج التكنولوجية البينية المتخصصة وتُلبي الاحتياجات الفعلية لمتطلبات سوق العمل.

الجامعة تحرص على تقديم تعليم تكنولوجي

وأضاف رئيس الجامعة في بيان له، أن الجامعة تحرص على تقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني من أجل تعليم أكثر جودة وكفاءة قادر على المنافسة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور عربي كشك أن المقابلات الشخصية تقيس السمات الشخصية واللغوية للطالب بالإضافة إلى مهاراته اليدوية ومعلوماته العامة، مؤكدًا أن الهدف من تلك المقابلات هو التأكد أن الطالب موجه نحو نوعية الدراسة التي تُناسب قدراته وميوله وتكوينه المعرفي.

عقد المقابلات الشخصية لطلاب الثانوية الفنية 5 سنوات

والجدير بالذكر أن اليوم تم عقد المقابلات الشخصية لطلاب الثانوية الفنية 3 سنوات، على أن تُعقد المقابلات الشخصية لطلاب الثانوية الفنية 5 سنوات والمعاهد الفنية يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022.

وتابع رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، سير المقابلات الشخصية لطلاب الثانوية الفنية المُرشحين للالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.