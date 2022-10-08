الجامعات التكنولوجية تكشف تفاصيل المقابلات الشخصية لطلاب الدبلومات

بدأت الجامعات التكنولوجية في عقد المقابلات الشخصية للطلاب المقبولين عن طريق مكتب التنسيق، واستوفوا للحد الأدنى للقبول، بهدف الوقوف على المهارات الأساسية التي يمتلكها الطالب والتي تؤهله لطبيعة الدراسة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعات.

«كشك»: المقابلة تتم على يد أساتذة من المتخصصين في البرامج

في البداية، قال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن ّالمقابلة الشخصية الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية تعقد يوم يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر الجاري، لطلاب الثانوية الفنية 3 سنوات ويوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر الجاري، لطلاب الثانوية الفنية 5 سنوات وطلاب المعاهد الفنية.

وأضاف «كشك» لـ«الوطن»، أنّ نتيجة المقابلة الشخصية يعرفها الطالب خلال يوم أو يومين عقب الانتهاء منها، موضحًا أن المقابلة تتم على يد أساتذة من المتخصصين في البرامج المختلفة بالجامعة، مؤكدًا أن المقابلة تقيس المهارات الأساسية للطالب ومستواه في اللغة الإنجليزية.

وأوضح الدكتور عربي السيد كشك، أنّه تم قبول 250 طالبًا من طلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أنه تم عقد يوم تعريفي لتعريف الطلاب ببرامج الجامعة والتخصصات المختلفة وفرصة الطالب في سوق العمل وآلية تأهيله أيضًا.

«عبدالملاك»: المقابلات الشخصية تقيس مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية

من جانبه، أكد الدكتور طارق عبدالملاك، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أنّ المقابلات الشخصية المتبقية للطلاب المقبولين من مكتب التنسيق وكانوا مستنفدين للرغبات، وتكون خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، موضحًا أن الكلية انتهت من عقد المقابلات الخاصة بالمقبولين من مكتب التنسيق.

وأضاف «عبدالملاك» لـ«الوطن»، أنّ المقابلات الشخصية تقيس مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية ومعلوماته عن البرنامج الذي يرغب في الالتحاق به، لافتًا إلى أنه تم قبول حتى الآن نحو 500 طالب.