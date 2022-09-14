رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: نحرص على تنمية الفكر الإبداعي لدى الطلاب

قال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن زيارة الدكتور كاتو كين، مدير هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» لبحث وتعزيز سبل التعاون الدولي بين الجامعة والجانب الياباني في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية المشتركة، تسهم في الاستفادة من التجربة اليابانية في المجال التقني والتكنولوجي.

ربط أواصر التعاون الدولي

وأضاف «كشك» في بيانه، أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على ربط أواصر التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات والشراكات التي تهدف إلى توفير فرص جديدة للتعلم والتدريب، فضلًا عن تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير وإنشاء برامج تعليمية وتكنولوجية وإجراء مشروعات مُشتركة.

امتلاك المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل

وأكد أن الزيارة تحقق رسالة الجامعة وأهدافها المُتمثلة في التنمية والابتكار والإبداع والتميز والبحث والتدريب، وتوطين الخبرات والتقنيات العلمية الحديثة، وتمكين خريجيها من امتلاك المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز الجامعة لدورها المحلي والدولي في مجال تعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا.

طرق تسويق مخرجات الجامعة الإبداعية

في بداية اللقاء قدم «كشك» عرضًا تعريفيًا عن الجامعة وبرامجها التكنولوجية وتجهيزاتها وأهميتها لسوق العمل، فضلاً عن الخدمات التي تُقدمها لطلابها، بالإضافة حرص الجامعة على دعم ورعاية الطلاب وتنمية الفكر الإبداعي لديهم، والاستفادة من أفكارهم وتطويرها وتسويق مخرجات الجامعة الإبداعية من خلال إنشاء نادي العلوم والتكنولوجيا ومركز ريادة الأعمال بالجامعة، فضلًا عن الخطط والبرامج المستقبلية للجامعة والتوسعات الحالية لها بالسادات وبرج العرب.

برامج جامعة الدلتا التكنولوجية

جامعة الدلتا التكنولوجية تسعى لتخريج مُتخصصين في علوم التكنولوجيا لمواكبة مُتطلبات واحتياجات سوق العمل، من خلال تقديم برامج تكنولوجية متميزة، وتهيئة بيئة تعليمية مبتكرة وتعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني، وتضم خمسة برامج تكنولوجية وهي برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.