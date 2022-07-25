حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة الدورية بمراكز ومدن المحافظة لرصد أي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون فضلاً عن شن الحملات اليومية على المحال التجارية والورش لمراجعه تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في الحسينية

وفي هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصان البحرية بإزالة سور بالطوب الأحمر بناحية الوحدة المحلية بصان البحرية على مساحة 120 مترا تقريباً وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسنهوت بالتصدي لبناء تعدي مخالف عبارة عن أعمدة حول البنك الزراعي بقرية سنهوت بدون إجراءات قانونية وعلى الفور تم إزالة الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قامت الوحدة المحلية بشلشمون بالتصدي لحالة بناء سور بالطوب الأحمر والأسمنت بقرية الأعراس على مساحة 20م وتم إزالة السور إزالة كلية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

إزالة تعديات على مساحة 6 أفدنة في بلبيس

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه بالزوامل بتنفيذ حالتي إزالة في المهد على مساحة 6 أفدنة، فالحالة الأولى عبارة عن إزالة سور من الدبش الأبيض بارتفاع 5 أمتار وعلى مساحة 300 مترا طوليا تقريبا وعلى مساحة مسطحة 4 أفدنة تقريباً وتمت الإزالة كليا، والحالة الثانية عبارة عن إزالة سور لجمالون مصنع على مساحة 250 مترا طوليا تقريبا وبارتفاع 5 أمتار وعلى مساحة مسطحة مقدرة بفدانين وتم إزالتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للجمالون الحديدي المقام عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة حملة على المحال التجارية والورش لمراجعة تراخيصها وأسفرت الحملة عن ضبط 33 ورشة تعمل بدون ترخيص بمركز فاقوس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.