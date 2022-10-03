محافظ بني سويف يفتتح ملعب مركز شباب ميمون بعد تطويره بتكلفة 1.750 مليون جنيه

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، قرية الميمون، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة سير كافة المشروعات الجاري إنشاؤها وتذليل أي معوقات ولدفع الأعمال للانتهاء في المدة الزمنية المحددة، يرافقه نائبه بلال حبش.

افتتاح ملعب مركز شباب الميمون

وافتتح المحافظ أعمال تطوير ملعب مركز شباب الميمون، والتي وصلت تكلفتها إلى مليون و750 ألف جنيه، وشملت أعمال إحلال وتجديد الملعب الذي تبلغ مساحته 2000 مترا، وذلك من خلال تنجيل الأرضية بالنجيل الصناعي، ورفع كفاءة الإنارة وتجديد سور شبك حديد، فيما يجري حاليا طرح غرفة خلع ملابس عن طريق الوحدة المحلية.

وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح أعمال تطوير الملعب ليكون متنفسا لشباب القرية لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم ضمن خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، وموجهاً الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة على دعمها للرياضة والأندية وكافة الألعاب الرياضية الجماعية والفردية بالمحافظة.

افتتاح مبنى تعليمي بمدرسة الشهيد سعيد سلامة

كما افتتح المحافظ الجناج الجديد بمدرسة الشهيد سعيد سلامة صبرة الإعدادية «إحلال جزئي»، على مساحة إجمالية 3866 مترا بتكلفة 8 ملايين جنيه تقريبا، ويتكون من 13 فصلاً دراسيا ودورة مياه بنين وبنات ومعمل وغرف مدرسين وأخصائي طبيب وإدارة وشبكات ومجالات وحاسب آلي، حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم بالقرية في مرحلة التعليم الأساسي، وتساهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول.

مشروع إنشاء كوبري الميمون

كما تابع المحافظ سير الأعمال ومستجدات الموقف التنفيذي ضمن المرحلة الثانية من مشروع إنشاء كوبري الميمون العلوي على الطريق الزراعي، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري بطول 860 مترا، وعرض 9 أمتار، حيث وجه بأهمية تسريع وتيرة العمل، والانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المقررة، وذلك لتسهيل الحركة المرورية على الطريق الزراعي أمام قرية الميمون، خاصة بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع.