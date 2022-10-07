تعليم كفر الشيخ: فتح باب التعاقد للعمل بالحصة لسد العجز في المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن بدء التعاقد مع عدد من الخريجين حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة وسد العجز في المدارس.

وبحسب مستند حصلت عليه «الوطن»، فإنه بناءً علي تعليمات وتوجيهات رضا حجازي، وزير التعليم، ووكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تم فتح باب التعاقد للعمل بنظام الحصة بما لا يتجاوز 20 جنيه للحصة الواحدة لغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للمواد الأساسية ولصالح العملية التعليمية علي أن يبدأ تلقي الطلبات اعتباراً من الأربعاء 5 أكتوبر حتى الخميس 13 أكتوبر 2022 م.

التخصصات المطلوبة

- اللغة العربية.

- اللغة الإنجليزية.

- الرياضيات.

- مُعلم فصل.

الشروط المطلوبة للعمل بالحصة في كفر الشيخ

- الحصول على مؤهل عالي تربوي مناسب للوظيفة.

- مؤهل عالي + دبلوم تربوي مناسب للتخصص المراد العمل به.

المستندات المطلوبة للتقديم

- طلب باسم مدير الإدارة التعليمية المراد شغل العمل بنطاقها.

- أصل شهادة التخرج للاطلاع + صورة طبق الأصل منه مختوم بخاتم الشعار.

- أصل أي مؤهلات أخرى «دبلوم عام - خاص - ماجستير - دكتوراة» للاطلاع وصورة منها طبق الأصل.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور، وشهادة الخدمة العامة للإناث للاطلاع وتقديم صورة ضوئية لكل منهما مختومة بصورة طبق الأصل.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية صادرة قبل تاريخ بدء الإعلان، صورة طبق الأصل.

- يتم التقديم في الأماكن التي تُحددها الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.