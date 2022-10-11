مصر تستعد لاستضافة «أسبوع القاهرة الخامس للمياه» الأحد المقبل

ينطلق الأحد المقبل، أسبوع القاهرة الخامس للمياه، المقرر عقده خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستضيف أكثر من 22 مسئولًا و1000 خبير دولي في قطاع المياه.

ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه هذا العام إلى دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية المُلحة بأساليب مبتكرة وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة كذلك يتم العمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

جلسات رفيعة المستوى وفنية وورش العمل

وقالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري: «إن أسبوع القاهرة الخامس للمياه هذا العام سيُعقد تحت شعار المياه في قلب العمل المناخي بهدف مناقشة تأثير المناخ على المياه حيث يكون المؤتمر تحضيري لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، ويضم العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، ويقدم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وأبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس وعقد العديد من المسابقات».

وأضافت في تصريحات لـ «الوطن»، أن الفعاليات ستشهد عقد ورشة عمل بعنوان أنظمة المياه المرنة والتكيفية، وتقدم مفاهيم «التكامل، المعلومات، الابتكار»، مع التركيز على نطاق كيفية دمج الحلول الرقمية في قطاع المياه، وتهدف الجلسة إلى توفير فهم واضح من وراء الرقمنة والتحديات والفرص أمام قطاع المياه لإدارة أصوله واتخاذ قرارات مستنيرة، مع تحقيق أفضل طريقة لتقديم الخدمات بشكل رقمي، كما ستبحث دور الجامعات وصُناع السياسات في تمهيد الطريق للتحول الرقمي لقطاع المياه خاصة في مصر.

تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة أسبوع القاهرة للمياه

وأشارت إلى تنظيم معرضًا بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، وهو الأمر الذي يتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة متعلقة بالمياه مثل التحلية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.