برلماني يطلق مبادرة «مع أهالينا» للسلام المجتمعي وإنهاء الخصومات الثأرية

أكد النائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ صاحب مبادرة السلام المجتمعي «مع أهالينا»، أن المبادرة تستهدف سلامة المجتمع والاصطفاف خلف الدولة والقيادة السياسية وتحقيق السلام المجتمعي واستقرار المجتمع.

وقال «الهواري» في تصريحات لـ«الوطن» إنه من ضمن اختصاص مجلس الشيوخ ضمن اللائحة الداخلية مهام المجلس السعي فيما يوفي ويحقق استقرار وسلامة المجتمع وتستهدف المبادرة إنهاء النزاعات الثأرية والصراعات القبلية والتحرك الشعبي لمساندة الدولة والحفاظ على نسيج المجتمع من الصراعات القبلية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن المبادرة تتضمن وجود المشايخ ورؤساء قبائل والأجاويد والمصالحين وهناك وثيقة يتم التوقيع عليها وقد بدأنا بالمناطق الملتهبة، وأبرزها منطقة حمرا دوم في نجع حمادي بمحافظة قنا، وهى منطقة ملتهبة تشهد صراعات ثأرية كان اخرها منذ عام خصومة ثأرية أدت إلى 14 قتيلا بينهم أطفال.

وأضاف النائب، أن المبادرة تشمل كل محافظات الجمهورية، موضحًا أن المبادرة عملت على إنهاء خصومة مع قبيلة القطيفة إحدى بطون أولاد علي في برج العرب بالإسكندرية وقبيلة في الصعيد، وسيتم تقديم كفنين بالصعيد لإنهاء الخصومة ويحضر شيوخ ورؤساء القبائل ووفد من قبيلة أبناء علي وتم الاتفاق على إقامة سرادق عزاء.

وأضاف، أنه يتم أيضا إنهاء خصومات بين عائلات وقبائل موجود أبنائها بالقاهرة آخرها كان في المرج وكانت خصومة ثأرية بين عائلات بين سوهاج وأسيوط وقنا وتمت الجلسة، وسيتم توقيع الوثيقة حيث توجد وثيقة منظمة تتضمن أفراد العائلات في كل المحافظات ووجود لجنة ضامنة للصلح مع المصلحين والأجاويد وكبار العائلات ويتم التحرك مبكر وسريعا بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية وأخذ الضمانات.

ضمانات المبادرة

وأوضح، أن الضمانات أحيانا تكون دية تصل الى 5 ملايين جنيه و4 كيلوجرامات ذهب وربع ولكن في الصعيد لا يتم تقديم الدية، بل يتم تقديم الكفن أو الجودة، وتوثيق ذلك بقسم الشرطة، ويكتب فيها شروط منها تهديد بالتهجير، وإيصالات أمانة أو دفع أفدنة أو ذهب وأوراق ثبوتية وتوثق بشكل كامل ويضمن شيوخ ورؤساء القبائل والعائلات تنفيذها بالتعاون مع الأمن أيضا.