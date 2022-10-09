بعد مصرع طفلتين.. «أدوية الإسكندرية» تطالب بتقنين إعطاء الحقن بالصيدليات

فتحت حادثة مصرع طفلتي الإسكندرية «إيمان وسجدة»، قضية أخذ الحقن في الصيدليات، الأمر الذي تبعه تأكيد نقيب صيادلة الإسكندرية أنه لم ينص القانون على منعه، حيث طالب بمنع أخذ الحقن في الصيدليات، الأمر الذي يتبعه تساؤلات حول مدى جدوى ذلك الاقتراح.

طالب الدكتور مصطفى محمود، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لتقنين إعطاء الحقن في الصيدليات، مؤكدا أن الصيادلة لا يستفيدون من إعطاء الحقنة للمواطنين في الصيدليات حيث إن منهم من يقدمها كخدمة مجانية وآخرون يتقاضون جنيهين فقط، لذا فالعائد منها أقل بكثير من المخاطر المعرضين لها.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية لـ«الوطن»، أن الصيادلة حين يعطون الحقن للمواطنين فهم يحلون مشكلة مجتمعية، حيث أن المواطنين لا يقدرون التوجه إلى طوارئ المستشفيات التي تبعد عنهم، فالصيدليات كثيرة في كل منطقة.

تباين سعر «ضربة الحقنة» من الصيدلية إلى المستشفى

وأشار إلى أن تباين سعر «ضربة الحقنة» من الصيدلية إلى المستشفى يوضح أهمية الصيدليات حيث أن قيمتها في الصيدلية ك«ضرب حقنة وسرنجة» تقدر بـ5 جنيهات بينما في المستشفيات تصل إلى 50 جنيها.

وأكد رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الحل الأمثل في تقنين أخذ الحقن في الصيدلية وتدريب مساعدين الصيادلة عليها وتقديم دورات تدريبية تؤهلهم لذلك وتعريفهم كل ما يحيط بها، كون أن منعها سيشكل أزمة للمواطنين وليس الصيادلة.

علاج الصدمة التحسسية من المضاد الحيوي

وعن علاج الصدمة التحسسية الناتجة عن المضادات الحيوية مثلما حدث مع طفلتي الإسكندرية، فأكد أنه يتم التعامل معها بإعطاء حقنة الادرينالين وهي الحقنة التي توجد بطوارئ المستشفيات فقط ولا توجد بالصيدليات حيث يجب إعطاؤها بقرار طبيب وليس صيدليا حيث أن الصيدلي ليس من اختصاصه التوصية بها أو إعطاؤها.