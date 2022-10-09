غرق مزارع في ترعة المسيد بقنا.. «انزلقت قدمه أثناء الري»

لقي مزارع مصرعه غرقا، اليوم الأحد، في ترعة قرية المسيد التابعة لمركز قوص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

بلاغ بالواقعة

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد بغرق مزارع انزلقت قدمه أثناء الري في ترعة المسيد في مركز قوص، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارة إسعاف وتم نقل جثة، أبوالحديد مصطفى حامد، 50 عاما، إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

معاينة الجثة

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

كما تم انتداب مفتش الصحة في قوص، وعاين الجثة، وجاري إعداد تقرير مفصل حول أسباب وفاة المزارع من وجود شبهة جنائية من عدمه.

فيما تجمع ذوي المتوفي في مشرحة مستشفى قوص المركزي جنوب محافظة قنا، في انتظار التصريح بالدفن من قبل جهة التحقيق.