إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص مع أوتوبيس بقنا

أصيب 11 شخصًا، مساء اليوم، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أوتوبيس ركاب، أمام قرية الشيخ عيسي، على طريق مصر- أسوان الزراعي.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم أوتوبيس مع سيارة ميكروباص على طريق قرية الشيخ عيسى.

أسماء المصابين في حادث قنا

وجاءت أسماء المصابين كالآتي:

حسن محمد أحمد علي، 23 عامًا، عامل، مقيم في أبومناع بحري بدشنا.

ماجدة حماده أبو المجد محمد، 19عامًا، طالبة الفرقة الأولى كليه تجارة، ومقيمة بأبو مناع بحري.

سلمى عبدالرؤوف محمد، تبلغ من العمر 5 أعوام.

أحمد محمد، تبلغ من العمر 24 عاما، ربة منزل.

أحمد محمد جابر أحمد، 40 عامًا، مقيم في القناوية، عامل.

حمدي عبدالفتاح أحمد محمد، 30 عاما، عامل، القناوية.

امبارك فتحي أحمد محمد، 43 عامًا، ومقيم بالقناوية، عامل.

ومحمد امبارك علي محمود، 43 عاما، عامل صيانة مستشفى الجامعة، ومقيم بالقناوية.

أحمد متولي حسن حسين، 61 عاما، موظف بالأوقاف بالمعاش ومقيم بالمخادمة قنا.

سيد سليم محمد أحمد، 59 عامًا، سائق الميكروباص ومقيم بالقناوية.

عمر عبده عمر أحمد، مقيم في الجبلاو، 43 عامًا، سائق الأتوبيس السرفيس.

نقلت 10 سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، بينما حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، كما طلبت تقرير مرور قنا خول الحادث.