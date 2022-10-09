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رفع كثافة فصول رياض الأطفال في مدارس قنا بنسبة 10%

كتب:

رجب آدم
11:03 ص | الأحد 09 أكتوبر 2022
فصول رياض الأطفال - أرشيفية

فصول رياض الأطفال - أرشيفية

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة 10% بجميع المدارس «رسمي – رسمي للغات»، والمدارس المتميزة للغات، وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2022 /2023 ، في إستجابة سريعة لمطالب أولياء الأمور.

رفع الكثافة إلى 45 طالبا في الفصل

وقال محافظ قنا، إنه وافق على زيادة كثافة الفصول من عدد الأطفال من 36 إلى 45 طفلا بالفصل الدراسي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، وزيادة عدد الأطفال من 29 إلى 36 طفلا بالفصل الدراسي بالمدارس المتميزة.

وأضاف «الداودي»، أن القرار جاء نظرًا للإقبال الشديد من أولياء الأمور، وكثرة الطلبات المقدمة بقوائم الانتظار في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، وإيمانا منه بدور رياض الأطفال الذى يُعد أولى خطوات تعليم الطفل لتطوير مهاراته وتكوين شخصيته وتنمية قدراته في التعبير عن نفسه .

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