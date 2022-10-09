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بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بـ«صحراوي البحيرة»

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إحسان شعبان
07:17 م | الأحد 09 أكتوبر 2022
الحادث

الحادث

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 سيدات بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 120 اتجاه القاهرة بنطاق ذات المركز.

تحديد أسماء المصابين 

علي الفور تم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: نورا علي الشرقاوي، 17 سنة، مقيمة المعادي، كريم فتحي إبراهيم، 29 سنة، مقيم الإسكندرية، آمال عبدالمعين محمد هلال، 55 سنة، ربة منزل، مقيمة المعادي، نسمة أحمد المغازي، 21 سنة، مقيمة كفر الشيخ، آية كمال الراعي، 21 سنة، مقيمة كفر الشيخ، علا ربيع الثور 21 سنة، مقيمة، كفر الشيخ، أسماء صالح عمران، 23 سنة، مقيمة المعادي.

عمل الفحوصات الطبية للمصابين 

ونقل المصابون جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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بقلم إحسان شعبان