«المالية» تطرح أذون خزانة 91 و273 يوما بـ27.5 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، صباح اليوم، أذون خزانة آجال مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 27.5 مليار جنيه لصالح وزارة المالية؛ لسد نفقات الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجاري 2022-2023 وسد عجز الموازنة العامة.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة

وأعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، طرح أذون خزانة أجل 91 يوما «تستحق السداد بعد 91 يوما» صباح اليوم، بقيمة تصل إلى 7.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى طرح أذون خزانة أجل 273 يوم بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار جنيه.

وعلى مدار العام المالي تفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري في إدارة طروحاتها وإصدارتها من أذون الخزانة التي تستحق السداد في أقل من عام وتتراوح آجالها بين 91 و182 و273 و364 يوما، علاوة على سندات الخزانة التي تزيد مدة استحقاقها لمدة تزيد على العام، وتطرح لعامين وثلاث وخمس وسبع و10 سنوات وكذلك 15 و30 عاما.

سد عجز الموازنة

وتستخدم وزارة المالية حصيلة طروحات إصدارات أّون وسندات الخزانة التي تطرحها بصفة دورية على مدار العام المالي في تغطية نفقات وسد عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2022-2023.