وفاة شخصين وإصابة ثالث في سقوط سيارة من أعلى الطريق الإقليمي بالصف

توفي شخصان وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة من أعلى الطريق الإقليمي بنزلة الطريق تجاه الصف، وجرى نقل الجثامين لمستشفى الصف المركزي، وجاري رفع السيارة وإزالة آثار الحادث.

بلاغ بالحادث

ترجع تفاصيل الواقعة، حينما تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من مركز الصف من غرفة عمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة بالجيزة، بوقوع حادث انقلاب سيارة من أعلى الطريق الإقليمي بنزلة الطريق تجاه الصف ووفاة شخصين وإصابة ثالث.

نقل الجثامين لمستشفى الصف المركزي

وفقًا للتحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، والعقيد محمد مختار مفتشا لفرقة الشرق الصف وأطفيح، تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي ماركة بيجو 504 قيادة المدعو صبحي سباق محمود، 55 سنة، يعمل سائق بالصرف الصحي، ومقيم الفهميين أعلى الطريق الإقليمي وحال محاولة سائقها النزول اتجاه الصف، اختلت عجلة القيادة بيد سائقها، وأدت إلى سقوطها من أعلى الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائدها ومرافقة كل من: «وجدي جبر سلامة عبدالسميع، يبلغ من العمر 55 سنة، موظف بالمعاش ومقيم بالمركز، ونجله محمد وجدي 30 سنة، ومقيم بذات العنوان»، وجر ى نقل الجثامين لمستشفى الصف المركزي، وجاري رفع السيارة وإزالة آثار الحادث وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

نصائح لتجنب حوادث السير على الطرق

وبشأن حوادث الطرق التي نشهدها في الفترة الحالية، يقول اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري في حديثه لـ«الوطن»، إن الإدارة العامة للمرور وجهت عدة نصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق وفقًا لما قدمته الإدارة العامة للمرور للسائقين.

ولتجنب حوادث السير على الطرق، لابد من فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك، وبيان ما إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد بشكل مستمر داخل السيارة.