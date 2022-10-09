محافظة القليوبية تحتفل بالمولد النبوي: «جاء لبناء الإنسان قبل الأديان»

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الاحتفال الديني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية أوقاف القليوبية، إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف، عقِب صلاة المغرب بمسجد ناصر بمدينة بنها بحضور الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية.

الاقتداء بالرسول الكريم

تضمن الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من هذه المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم، موضحاُ بأن الرسول الكريم جاء ليبني الإنسان قبل الأديان، لأن الدين لابد له من وعاء طاهر ألا وهو الإنسان، وكان من وصاياه صلى الله عليه وسلم، أن توصل الأرحام وأن تُحقن الدماء وأن تؤمن السُبُل وأن يُعبد الله وحده لا شريك له هذا هو الدين الذي جاء به رسول الله، مؤكداً على أن الطريقة المُثلى في تذكر السيرة العطرة للنبي هي إبراز جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه ومواقفه، ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته وأخلاقه وإنسانيته والرحمة التي تعامل بها مع الناس كافة

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة نهتدي به في الظلمات، وبُعث رحمة للعالمين وكان خُلُقه القرآن، ونقف من خلال تعاليمه في وجه الإرهاب الأعمى وسفك دماء الأبرياء التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام.

مبادرة حياة كريمة

ولفت إلى أن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات تنموية وخدمية كمبادرة حياة كريمه وغيرها، لابد من الحفاظ عليها والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والوقوف خلف القيادة السياسية، مخاطباً الأئمة بضرورة التوعية بالحفاظ على تلك المشروعات وأن يكون هذا عنوان خطبتهم في الفترة المقبلة حتى تعود للإنسان إنسانيته واختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية.

وفي الختام هنأ محافظ القليوبية، أهالي المحافظة بحلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، داعياً المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على شعبها بكل الخير، وأن يحفظ مصرنا ويحقق لها الخير والتقدم.