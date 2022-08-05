«أوقاف القليوبية» تفتتح مسجدين جديدين تزامنا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية مسجدين جديدين تزامنا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي الذي يوافق 30 من الشهر الجاري واحتفالات الأمة الإسلامية بعيد رأس السنة الهجرية.

شارك وكيل وزارة الأوقاف بافتتاح مسجدين بعد إعادة إحلالهما وتجديدهما بالكامل على نفقة وزارة الأوقاف حيث تم تشطيبهما وفرشهما بالكامل على نفقة الوزارة وهما مسجد النور بقرية أكياد دجوي مركز طوح، الذي بلغت مساحته 120 مترا تقريبا بتكلفة بلغت 800 ألف جنيه، ومسجد الشهيد بقرية كفرشبين مركز شبين القناطر على مساحة 200 متر تقريبا بتكلفة بلغت مليون و800 ألف جنيه.

إنشاء وتجديد 50 مسجدا بالقليوبية في عام واحد

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن ما تشهده القليوبية من عملية إحلال وتجديد للمساجد أو بناء مساجد جديدة ، مجهود غير مسبوق في تاريخ المحافظة حيث بلغ عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها بالكامل، أكثر من 50 مسجدا خلال عام واحد.

فرحة المواطنين بالمساجد الجديدة بالقليوبية

فيما أظهر المصلون من المواطنين فرحتهم الشديدة بالمساجد الجديدة والتي تم بناؤها وتشطيبها بما يليق بمكانتها وقدسيتها، وخلال الافتتاح بمسجد الشهيد ألقى وكيل أوقاف القليوبية خطبة تناولت الدروس المستفادة من حادث الهجرة النبوية، وكيف كانت أساسا لبناء الدولة على أسس التعاون والمشاركة من جميع أطياف المجتمع على اختلاف أعراقهم ودياناتهم.

كما تناولت الخطبة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسمى اتفاقية الدفاع المشترك في وثيقة المدينة المنورة والتي جمعت المسلمين وغير المسلمين وكان من أهم بنودها أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، فبدأ بذكر غير المسلمين ابتداء فأثبت حرية المعتقد على أساس الاحترام المتبادل بين الجميع.

وأكد وكيل اوقاف القليوبية أن الهجرة النبوية يجب أن تكون منهج حياة يساهم في بناء الإنسان عقلياً وفكرياً وسلوكيا فيكون بذلك دعما قويا للوطن وسببا راسخاً في تقدمه وازدهاره.