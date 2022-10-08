التصريح بدفن جثة خمسيني لقي مصرعه في حادث سير أعلى الطريق الدائري

صرحت النيابة العامة بدفن جثة خمسيني لقي مصرعه إثر وقوع حادث سير أعلى الطريق الدائري في بداية مفرق نزلة المنيب اتجاه منطقة المعادي كما استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية في الواقعة.

بلاغ يكشف الواقعة

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغاً من الأهالي يفيد بوقوع حادث سير ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري في بداية مفرق نزلة المنيب اتجاه منطقة المعادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة لمكان الواقعة مدعومة بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة

وبإجراء التحريات الأولية والفحص تبين إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة الأب والأم ونجلتهما كما تبين أنه أثناء عبور الطريق الدائري مع أسرته اصطدمت بهم سيارة المتهم بشكل مفاجئ ما أدى لإصابة الأول بإصابات خطيرة وباقى أفراد الأسرة وتم نقلهم إلى المستشفى لتداركهم بالعلاج اللازم ولكن لفظ الأب أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنعاشه وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة لتولي التحقيقات.

حبس قائد السيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بحبس قائد السيارة المتسبب في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيقات كما استمعت لأقوال باق أفراد الاسرة وشهود العيان الذين تصادف تواجدهم اثناء وقوع الحادث.

العقوبة المتوقعة

وقال منتصر قاعود الخبير القانوني إن التهمة التي يواجهها قائد السيارة المتسبب في الحادث هى تهمة القتل الخطأ إذ تنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري على «أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين».