بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم دراجتين ناريتين على الطريق الفرعي الرابط بين قريتي اليوسفية وقمبش الحمراء بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بتصادم دراجتين ناريتين جنوب بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الفرعي الرابط بين قريتي اليوسفية وقمبش الحمراء، بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل مصابين بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى بني سويف الجامعي، ومصابان نقلوا بوسيلة أخرى بواسطة الأهالي.

أسماء المصابين في الحادث

ونقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق بني سويف كل من: طه هاشم محمد 23 عامًا، مصابًا بكسر مضاعف بالساق اليسرى، مصطفى أحمد عيد 19 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليمنى، مقيمين قرية قمبش الحمراء بمركز ببا، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.

فيما استقبل المستشفى اثنان آخران بواسطة الأهالي وهما: محمد أحمد محمد، 22 سنة، مصاب كدمات وسحجات، وجمال محمود، 20، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.