مصرع شخصين إثر حادث تصادم سيارتين بمدينة السلام

وقع حادث أعلى طريق 100 بمدينة السلام، اليوم، نتيجة تصادم سيارتين ملاكي، أسفر عن مصرع شخصين، وجرى نقل المتوفين إلى المشرحة، كما أنه جرى رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق، وتسيير حركة السيارات.

بلاغ بوقوع الحادث

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة في مدينة السلام، يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى طريق 100، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتبين صحتها، وجرى الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث، من أجل تسيير حركة السيارات.

السير بسرعات عالية واختلال بعجلة القيادة

بالفحص والتحريات، تبين اصطدام سيارتين ملاكي كانت إحداهما تسير بسرعات عالية، واختلت عجلة القيادة ووقع الحادث، ما أسفر عن وفاة قائدي السيارتين، بعد حدوث اشتعال بأحدهما، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.