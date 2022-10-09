السفير الإسباني: نسعى لزيادة التعاون بين منظمات المجتمع المدني في البلدين

أكد ألبارو إيرانثو جوتيريث، سفير إسبانيا الجديد لدى القاهرة، حرصه على زيادة التعاون بين مدريد والقاهرة في جميع المجالات وخاصة التعليم، مشيرًا إلى زيادة التعاون أيضًا بين منظمات المجتمع المدني عن طريق إرسال بعثات من وإلى إسبانيا ومصر.

وقال السفير الإسباني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش إعلان تفاصيل فعاليات مهرجان أسبوع الأفلام الأيبرو أمريكية، اليوم الأحد، إنّ مصر بلد عظيم ونسعى لتقارب وجهات النظر والتعرف على ثقافات البلدين من خلال إتاحة الفرص للشباب المصري لدراسة اللغة الإسبانية؛ للتعرف على ثقافاتنا المختلفة.

السفير الإسباني: السينما صندوق سحري لنشر ثقافتنا

وعن الأفلام التي ستعرض خلال مهرجان أسبوع الأفلام الإيبرو أمريكية، أضاف «جوتيريث»، أن الأسبوع يضم أفلامًا لـ16 دولة تعرض من خلالها ثقافتها المختلفة، كما رُعى في اختيار تلك الأعمال الثقافة المصرية وتدينها، مضيفًا: «السينما صندوق سحري تجعلنا نتحدث لغة بصرية مشتركة تصل إلى جميع الطبقات الناس، ونسعى للعيش مع الثقافات الأخرى جوًا أسريًا من خلال عرض ثقافتنا وقيمنا المختلفة.

السفير الإسباني: السينما أداة دبلوماسية للتعرف على الثقافات الأخرى

واختتم السفير الإسباني تصريحاته، قائلًا: «إن السينما الخاصة بنا وسيلة لإبراز هويتنا، كما إنها تعد أداة من أدوات الدبلوماسية العامة، التي تبرز أهمية السينما الإيبرو أمريكية كصناعة ثقافية قوية نجدها كل يوم أكثر قوة وترابط واتصال».جدير بالذكر أن السفارة الإسبانية بالقاهرة، عقدت مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد؛ للإعلان عن تفاصيل مهرجان أسبوع الإيبرو أمريكية، الذي تنطلق فعاليات في 13 أكتوبر الجاري، بمشاركة سفارات 16 دولة إيبروأمريكية، وهي: «إسبانيا، الأرجنتين، البرتغال، البرازيل، بوليفيا، الأكوادور، كولومبيا، غواتيمالا، المكسيك، بيرو، جمهورية الدومينيكان، أوروجواي، بنما، باراغواي، فنزويلا، الإكوادور».