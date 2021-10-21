جامعة الأقصر: إطلاق مسابقة أجمل كلية.. ودفعة جديدة من الدراسات العليا

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أمس الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس خدمة المجتمع وشؤون البيئة، بحضور وكلاء كليات الجامعة، وخلال الاجتماع وافق مجلس الجامعة على عدة قرارات، منها: تنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد بكليات الجامعة، بحسب الجدول الزمني الذي وضعته بالتنسيق مع إدارات الكليات، على أن تكون بداية البرنامج يوم 26 من أكتوبر الجاري، وينتهي في 9 من نوفمبر المقبل.

خطة قوافل طبية

كما وافق مجلس خدمة المجتمع وشؤون البيئة، على خطة القوافل الطبية، المقرر تنظيمها خلال أكتوبر وحتى ديسمبر المقبل، بهدف الارتقاء بالخدمة الطبية لأهالي الأقصر، وفي إطار الدور الخدمي الذي تؤديه الجامعة تجاه المجتمع المدني، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية ومستشفى الكرنك الدولي.

مسابقة أجمل كلية

وخلال الإجتماع المنعقد، وافق المجلس على مقترح إطلاق مسابقة أجمل كلية على مستوى جامعة الأقصر، بما يعزز قيم الجمال وتوفير المناخ الملائم للعملية التعليمية وخدمة المجتمع والبحث العلمي، على أن تشكل لجنة تتابع وتقيم الكليات.

كما تضمن الاجتماع الحديث عن تجهيزات كلية الألسن لعقد المؤتمر الدولي الثاني للكلية «الغة جسر التواصل بين الثقافات»، المقرر تنظيمه في مارس المقبل.

وضمن القرارات التي وافق عليها مجلس الجامعة، قبول دفعة جديدة من طلاب الدراسات العليا للقيد بالعام الجامعي 2021/2022، وكذلك تسجيل رسالة ماجستير لباحث بكلية الفنون الجميلة، وإلغاء قيد طالب في كلية السياحة والفنادق بالجامعة.