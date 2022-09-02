 الداخلية تستضيف المؤتمر الثامن لحقوق الإنسان بمقر أكاديمية الشرطة

تستضيف وزارة الداخلية المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية بمقر أكاديمية الشرطة خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2022 بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمجلس وزراء الداخلية العرب وعدد من المنظمات العربية والأجنبية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، بهدف تحقيق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخاً لما تقوم به الدولة في مجالات دعم الحقوق والحريات لجميع فئات المجتمع.

إعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان

وتُعد استضافة وزارة الداخلية للمؤتمر ورئاسة فعالياته تقديرًا من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لدور مصر العربي، وتكريساً لإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان في المجالات الأمنية المختلفة التي كانت مصر في مقدمة الدول التي حرصت على تطبيقها في مختلف المناحي الأمنية.