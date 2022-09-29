الرئيس الروسي: عملت في وظيفتين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس أن انهيار الاتحاد السوفيتي هو السبب وراء وجود نزاعات في جمهورياته السابقة ومنها أوكرانيا جارة روسيا الاتحادية.

ما حدث نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي

وأضاف بوتين في خطاب تليفزيوني له مع رؤساء أجهزة المخابرات لدول كانت ضمن الاتحاد السوفيتي سابقا:«يكفي النظر إلى ما يحصل حاليا بين روسيا وأوكرانيا وما يحصل عند حدود دول أخرى ضمن رابطة الدول المستقلة.. كل ذلك بالطبع هو نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي، ونحن نعيش حاليا حالة انهيار العالم أحادي القطب».

وذكر الرئيس الروسي أن الاتحاد السوفيتي تحول إلى دول مختلفة، وضاع إلى حد كبير ما تم بناؤه على مدى 1000 سنة، مبينًا أنه يوجد نحو 25 مليون روسي وجدوا أنفسهم في بلاد مستقلة ومعزولة عن روسيا وهذا يعد مأساة إنسانية كبرى.

وتابع:«تأثرت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كنت مضطر إلى العمل في وظيفتين وقيادة سيارة أجرة وهذا حديث غير سار لكن كان هذا الأمر الواقع».

بداية الحرب الروسية والعقوبات التي حدثت بين الدول

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 وسيطرت موسكو على 4 أقاليم أوكرانية في الوقت الذي ساندت الولايات المتحدة الأمريكية كييف وأعطتها أسلحة وأموال ومساعدات مالية واسعة مع فرض عقوبات في روسيا، ومنع توريد قطع غيار الأسلحة وعدم استخدام نظام السويفت لتحويل الأموال مما دفع روسيا الاتحادية إلى قطع إمدادات الغاز عن دولة الاتحاد الأوروبي مع توقعهم بمرور أوروبا بطقس وشتاء قاسي عليهم لصعوبة التدفئة>