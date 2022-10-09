«أخلاقنا الجميلة».. سائق تاكسي ينقل كبار السن والمرضى مجانا في الشرقية

محبة وإكراما لوالديه المسنين، قرر سائق التاكسي إبراهيم الضباع، التبرع بكل رأس ماله ومصدر رزقه الوحيد، «تاكسي أجرة» يعول منه أسرته المكونة من 3 أبناء وزوجة، لتوصيل المسنين والمرضى مجانا، إذ ترك أرقام هاتفه المحمول، عبر مجموعات فيس بوك الخاصة بمدينة الزقازيق والشرقية، لكي يتواصل معه كل من رغب في توصيلة مجانا لم يملك أجرها.

التقت «الوطن»، إبراهيم الضباع، المقيم بعزبة الحريري التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 50 عاما، وأب لثلاثة أبناء، يعمل كسائق تاكسي منذ 27 عاما، قال إنه عمل بحرف كثيرة إلا أنه استقر نفسيا في عمله كسائق، معلقا: «اتجوزت وفتحت بيتي منها وعايشين ومكملين بالستر».. حسب قوله.

محبة لوالديه يخصص «تاكسي» للمسنين

وكشف «إبراهيم»، سبب تخصيص وقته ومصدر رزقه «التاكسي» لخدمة العجزة وكبار السن وغير القادرين ماديا ونقلهم إلى حيث شاءوا وخاصة توصيلات خاصة بزيارتهم للأطباء والمستشفيات أو العلاج عامة، أنه يرجع رأفة بوالديه المسنين، معلقا: «بشوف أبويا وأمي في أي راجل أو ست كبار في السن، وبقدم لهم المساعدة كأني بعملها لأهلي».

توصيل المرضى وكبار السن مجانا

ويذكر «الضباع» أنه أقدم على المبادرة الخيرية بتخصيص وقت من يومه وعمله لتوصيل غير القادرين وكبار السن مشاويرهم بالمجان من خلال الاتصال به، وقرر تبني فكرة «التاكسي مجانا»، لافتا إلى اقتصار التوصيلات المجانية داخل الشرقية وفق رخصة قيادة السيارة.

والداه يشجعانه على استمرار المبادرة

ويشير «الضباع» إلى أن والدته ووالده أثنا على مبادرته مؤكدين على أن يواصل عمله النبيل، لافتا إلى سعادته كلما ساعد رجل أو سيدة غير قادرين وكبار في السن، مؤكدا أن سعادته وأجره يحصل عليهم بدعوة صادقة مخلصة من هؤلاء الذين يقابلهم في طريقه يوميا، معلقا: «هي دي السعادة ويمكن دا اللي أقدر أقدمه وكل اللي عندي خالص لوجه الله ومحبة لأبويا وأمي».