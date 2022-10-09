محافظ الشرقية: الدفع بسيارات إضافية بموقف الأحرار لنقل المواطنين تجنبا للزحام

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة، وذلك بعد انتهاء الإجازات والعطلات الرسمية وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

الدفع بسيارات إضافية لنقل المواطنين

وأكد محافظ الشرقية أنه تم الدفع بسيارات «ميني باص» التابعة للحملة الميكانيكية بالديوان العام، لموقف الأحرار العمومي بمدينة الزقازيق، لنقل الركاب إلى المدن والمحافظات المختلفة.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الشكاوى

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري في حالة حدوث تزاحم بالموقف للدفع بسيارات إضافية لنقل المواطنين إلى أماكن عملهم المختلفة.

وكلف المحافظ، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع مدير إدارة المواقف، بشن حملات مفاجئة على المواقف، والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير ونقل الركاب وعدم استغلال التزاحم في التلاعب بتعريفة الركوب، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.