مطالبات اسكتلندية بالانفصال عن بريطانيا.. ومحادثات بين طالبان و«CIA» في الدوحة

شهدت عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث متنوعة ما بين سياسية وأمنية، كان أبرزها، تزايد الأصوات المطالبة باستقلال اسكتلندا عن التاج البريطاني، فيما اجتمع مسؤولون من الولايات المتحدة الأمريكية مع قادة بحركة «طالبان» في «الدوحة».

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، إنّ الأصوات المطالبة باستقلال البلاد عن الممطلة المتحدة، تتزايد بعد الشهر الأول الكارثي لرئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس، مشيرة إلى أنّ بداية «تراس» كانت أسوأ من نظرائها السابقين، وفقا لما ذكرته قناة «آي تي في نيوز».

استقلال اسكلتندا عن التاج البريطاني

وأشارت ستيرجن، إلى أن الاستقلال يتعلق بالمسؤولية عن القرارات، وعدم فرضها مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» على البلاد.

واجتمع‏ مسؤولان أمريكيان بقادة في حركة «طالبان»، للمرة الأولى منذ مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، في أواخر يوليو من العام الجاري في «كابول»، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأرسلت الإدارة الأمريكية، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية «سي آي أيه»، والمسؤول الكبير في وزارة الخارجية عن ملف أفغانستان إلى العاصمة القطرية «الدوحة»، لإجراء محادثات مع وفد حركة «طالبان» الذي ضم رئيس استخباراتهم عبد الحق الواسع.

وفي إيطاليا، كشف تقرير أعدته منظمة «كاريتاس» ومؤسسة «ميجرانتس» الإيطاليتين، أنّ المسلمين يمثلون 29.5%«1.5 مليون شخص» من الأجانب المقيمين في البلاد، موضحة أنّ معظم هؤلاء المهاجرين من المغاربة، الألبان، البنغال، الباكستانيين، السنغاليين، المصريين والتونسيين.

وفي بريطانيا، رفضت لاجئة أوكرانية تدعى «أنفيزا فلاسوفا» مغادرة منزل زوجين بريطانيين استضافاها، إذ أخفقت في إيجاد منزل تستأجره، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

الإعلام الصومالية: الحكومة لا تقبل بنشر أنشطة الإرهابيين بذريعة حرية التعبير

وإفريقيًا، تبنت وزارة الإعلام الصومالية، عقوبات صارمة في البلاد لمن ينشر أخبار الإرهابيين في ظل تواصل العمليات العسكرية ضد حركة «الشباب» الإرهابية، وفق دستور البلاد وقانون الاتصالات والصحافة.

وأكدت الوزارة الصومالية، أنّ حكومة بلادها تحترم قوانين حرية التعبير والرأي، لكنها لا تقبل نشر أنشطة الإرهابيين بذريعة حرية التعبير.

وقال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف في مؤتمر صحفي بالعاصمة «مقديشو»، إنّ حكومته تحذر المواطنين وجميع وسائل الإعلام المحلية من مغبة نشر معلومات الإرهابيين، أي كان محتواها في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى إغلاق 40 منصة إعلامية في «فيسبوك» و«تويتر» خلال الـ 48 ساعة الماضية.

طائرة مسيرة تابعة للحوثيين تستهدف سيارة غرب «تعز»

وفي اليمن، أصيب 8 مدنيين بينهم طفل، 13 عامًا، جراء استهدف طائرة مسيرة تابعة للحوثيين، لسيارة في منطقة شمير مديرية مقبنة غرب مدينة تعز جنوب غربي البلاد، فيما أعلنت قوات «الحزام الأمني» في العاصمة المؤقتة «عدن» الواقعة جنوب اليمن، مساء أمس السبت، ضبط 4 قذائف «آر بي جي» و5 قنابل يدوية و28 طلقة سلاح نوع 23، في حافلة تقل 8 ركاب بـ«منطقة العريش»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ولقى يمني واثنين من أبنائه، مصرعهم، في حادث إطلاق نار نتيجة خلافات أسرية، في قرية «السوار حبابه» بمحافظة البيضاء، الواقعة وسط البلاد، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إنّ الواقعة أحدث جرائم العنف الأسري المتصاعدة في مناطق سيطرة الحوثيين، لافتة إلى ارتفاع نسبة الجرائم العائلية، ومعدل ارتكابها بين الأقارب، في الفترة الأخيرة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشكل لم تعهده من قبل.

وفي المغرب، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة «الرباط»، حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات بحق راقيا ستينيا بتهمة «ممارسة الشعوذة» والنصب والابتزاز.

وفي سلطنة عمان، أصدر سلطان البلاد، هيثم بن طارق، عفوًا ساميًا عن 325 نزيلًا، بينهم 141 أجنبيًا مدانين في قضايا مختلفة، بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما أصدر الملك المغربي الملك محمد السادس عفوًا ساميًا عن 672 شخصًا، بينهم معتقلون.

«ميقاتي» يخسر 400 مليون دولار من ثروته

اقتصاديا، خسر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، 400 مليون دولار من ثروته في نحو 7 أشهر، ووصل صافي ثروة السياسي اللبناني، إلى 2.8 مليار دولار في 5 أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته مجلة «فوربس».