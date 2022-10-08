صحفية متخصصة بالشؤون البريطانية: المملكة تعيش أزمة حقيقية والحكومة تدخلت لحلها

قالت كارينا كامل، الصحفية المتخصصة بالشؤون البريطانية، إن بريطانيا تعيش حاليا في أزمة حقيقية، ما دفع الحكومة إلى التدخل لدعم المواطنين في بريطانيا، مشيرة إلى أن بعض المواطنين خيروا ما بين الطعام والتدفئة، وذلك لأن تكلفة تدفئة المنازل زادت بشكل جنوني: «الناس بتتخير بين أنها تأكل أبنائها أو تشغل التدفئة».

وصول فاتورة التدفئة بالمنزل لأسعار خيالية خلال الشتاء

وأضافت «كامل»، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أنه من المتوقع أن تصل تكلفة فاتورة التدفئة في المنزل إلى أسعار خيالية خلال فترة الشتاء، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز على مستوى العالم بشكل جنوني.

تضاعف أسعار الغاز 10 مرات

واستطردت: «لو بصينا لأسعار الغاز في السوق العالمية فتقريبا تضاعفت بقدر 10 مرات خلال الشهور الماضية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وهيئة الطاقة وضعت عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمات خلال فصل الشتاء، وفي السيناريو الأسوأ يكون هناك انقطاع في الكهرباء بالمنازل يوميا بواقع 3 ساعات».

موافقة الملك تشارلز

وأوضحت أنه حال تطبيق مثل هذا الإجراء فهو أمر لم تشهده بريطانيا منذ فترة السبعينيات، يجب أن تكون هناك موافقة من قبل الملك تشارلز: «ده بيعطينا مؤشر على مدى صعوبة الوضع، وحال قلة الإمدادات يحدث ذلك قطعا».

وتابعت: «بريطانيا من أكبر الاقتصادات في العالم، وفيها 15 مليون نسمة عايشين تحت خط الفقر، وده شيء مش معروف لناس كتير».