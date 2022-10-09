حسام الخولي: جميع الآراء متاحة ومسموعة في جلسات الحوار الوطني

قال المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ لحزب مستقبل وطن، إن جميع الأحزاب السياسية في مصر تشارك في الحوار الوطني، من أجل بناء مصر ودون أي مصلحة حزبية، موضحًا في الوقت ذاته أن جميع الآراء في الحوار الوطني متاحة ومسموعة، إذ نتحدث من خلاله عن كل الأمور الاقتصادية والسياسية، وكل حزب لديه أفكار، والفكر الصح سنأخذه في نهاية المطاف.

الجميع يدخل الحوار لبناء البلد

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيعقد اجتماعه التاسع والعاشر غدًا الاثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يوجد حزب يشارك في الحوار ومتمسك بشيء معين لمصلحة حزبية ولكن الجميع يدخل الحوار ببناء البلد والمهم في الحوار أن تستمع بشكل جيد وتستفيد بشكل جيد وتفيد أيضا بشكل جيد، موضحا:«القصة لم تعد مثل ما كان يحدث في السابق في وجود حزب أغلبية، ولكن القصة أصبحت احترام أراء الآخرين ونجد كل الأحزاب تطرح أراءها»

المحليات ماسكة مفاصل البلد

وأعرب رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ لحزب مستقبل وطن، عن تأييده لإجراء انتخابات المحليات، بشرط أن تجرى بشكل سليم لأن «المحليات ماسكة مفاصل البلد» على حد وصفه، مع ضرورة وضع كوتة المرأة والشباب في المجالس المحلية، لافتًا إلى أن حزب مستقبل وطن طرح رؤى حول انتخابات المحليات بما يتناسب مع النصوص الدستورية.