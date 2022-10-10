رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

الجنايات تستكمل محاكمة 5 متهمين في خلية روض الفرج الإرهابية اليوم

كتب:

بسمة عبدالستار وإسراء عبد العزيز
08:24 ص | الإثنين 10 أكتوبر 2022
محاكمة المتهمين بخلية روض الفرج الإرهابية- صورة تعبيرية

محاكمة المتهمين بخلية روض الفرج الإرهابية- صورة تعبيرية

تنظر الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية روض الفرج الإرهابية».

وكانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، أجلت الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم للمرافعة. 

اتهامات بالترويج للإرهاب 

ويواجه المتهمون الـ5 في القضية رقم 7514 لـسنة 2021 جنايات روض الفرج، المقيدة برقم 2512 كلى شمال القاهرة، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل الأنشطة الخاصة بها، والترويج لارتكاب أعمال إرهابية، والدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

حيازة أسلحة نارية

وتضمن أمر إحالة المتهمين الخمسة للمحكمة، تورطهم في تمويل الجماعات الإرهابية، مع الاقتران بجريمة حيازة الأسلحة النارية، وكاتم للصوت دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

اقرأ المزيد:

حوادث اليوم: سقوط تجار مخدرات في محيط المدارس وضبط 134 ألف قطعة ألعاب نارية

ليلة دامية في أمريكا.. حوادث منفصلة تسفر عن مقتل وإصابة 19 شخصا

«التعليم» توجه المديريات بإخطارها فورا عند وقوع حوادث تسفر عن إصابات أو وفيات

حوادث اليوم: ضبط 12 كيلو حشيش بحوزة شخصين.. وإعادة 3 أطفال لذويهم
بقلم بسمة عبدالستار وإسراء عبد العزيز