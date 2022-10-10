الجنايات تستكمل محاكمة 5 متهمين في خلية روض الفرج الإرهابية اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية روض الفرج الإرهابية».

وكانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، أجلت الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم للمرافعة.

اتهامات بالترويج للإرهاب

ويواجه المتهمون الـ5 في القضية رقم 7514 لـسنة 2021 جنايات روض الفرج، المقيدة برقم 2512 كلى شمال القاهرة، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل الأنشطة الخاصة بها، والترويج لارتكاب أعمال إرهابية، والدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

حيازة أسلحة نارية

وتضمن أمر إحالة المتهمين الخمسة للمحكمة، تورطهم في تمويل الجماعات الإرهابية، مع الاقتران بجريمة حيازة الأسلحة النارية، وكاتم للصوت دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.