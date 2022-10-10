رحلة سقوط عاطل متهم بالنصب والتزوير.. «تابوت موتى ودولارات مزورة»

بملامح يبدو عليها الخوف والتوتر، ونبرة مهزوزة، جلس عاطل أمام النيابة العامة ليُدلي باعترافاته حول واقعة القبض عليه بتهمة النصب والتزوير بعد حوزته دولارات مزورة للنصب على راغبي تغيير العملات، التي اعترف بأنها تخصه، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

في أحد الشوارع الجانبية بمنطقة حدائق الأهرام، وقف الشاب مستندا على سيارته، في انتظار أحد عملائه لتغيير العملات الأجنبية، لم يكن يعلم أن مصيره الإجرامي سينتهي في هذه اللحظة، فحال وقوفه مرت بجانبه دورية أمنية، جذب أنظارها تابوت للموتى موضوع بالكنبة الخلفية للسيارة، ما جعلهم يقتربون منه لسؤاله.

القبض على المتهم

علامات الريبة والخوف ظهرت على ملامح الشاب، عندما شاهد عناصر الدورية الأمنية تقف أمامه وتسأله عن تابوت الموتى، عندما توتر في الحديث معهم وشاهدوه بهذه الحالة، فتشوا السيارة وتبين أن التابوت يحتوي على رزم نقدية من الدولارات المزورة، وعلى الفور ألقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بأن العملات خاصة به من أجل النصب على راغبي تغيير العملات.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من قسم شرطة حدائق الأهرام بالقبض على المتهم وبحوزته دولارات مزورة، وبمواجهته اعترف أن النقود مزورة، وأوضح أنه يستخدمها في عمليات النصب على المواطنين راغب الاتجار في العملة في السوق السوداء، حيث يقوم باستدراج ضحايا والاستيلاء منهم على أموالهم.

العقوبة المتوقعة للمتهم

ومن جانبه، أوضح المحامي محمد جمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النصب والاستيلاء على الأموال، جريمة يعاقب عليها القانون المصري، موضحا أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، مضيفا أن من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.