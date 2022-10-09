نيفين جامع: 45% من المشاركين في «تراثنا» هذا العام يحلون لأول مرة

قالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك واقع ومجهود واستدامة لمعرض تراثنا، إذ يقام للدورة الرابعة على التوالي، موضحةً: «نشرف أنه يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا ما يمثل رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، بمدى اهتمام الدولة بهم وبمشروعاتهم».

1116 عارضا يشاركون في «تراثنا»

أضافت جامع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة cbc، أن المعرض هذا العام، يشهد مشاركة 1116 عارضا، يمثلون 32 قطاع للحرف اليدوية، وجميع محافظات الجمهورية ممثلة، بالإضافة إلى استضافة مصر أكثر من دولة عربية شقيقة، مثل السعودية والإمارات والأردن والسودان وليبيا.

وتابعت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الأردن والسودان والإمارات لا يشاركون في المعرض للمرة الأولى: «الدول العربية وجهت لنا عظيم الشكر على حسن تنظيم تراثنا وحسن استضافتهم، إذ أتحنا لهم عرض المنتجات التراثية التي تعبر عن تراث الدول الشقيقة».

توأمة بين مصر والدول العربية

وأشارت، إلى ان هناك نوع من التوأمة بين الدول العربية في بعض المنتجات والتراث، لذلك، جاءت المشاركة لتبادل الخبرات وفتح مجالات التسويق، سواء لمنتجات الدول الشقيقة أو في مصر.

وقالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن طلبات المشاركة في معرض تراثنا تتزايد عام عن عام، وكان هناك حرص على أن 45% من المشاركين معنا يشاركون لأول مرة لإتاحة الفرصة لهم.

وأضافت جامع: «من خلال جناح مخصص لجهاز المشروعات تحت مسمى خدماتنا يشهد عرض الخدمات التي يمكن تقديمها سواء للعارضين في المعرض أو حتى المترددين وأصحاب المشروعات، نساعدهم في التسويق لمنتجاتهم بشكل احترافي، حتى يتم إتاحتها على المنصات الإلكترونية للتسويق».

وتابعت: «نقدم لهم المساعدة عن طريق منصتي أمازون وجوميا، ونحاول تقديم خدمات غير مالية، المتمثلة في الدعم الفني والتدريب، بالإضافة إلى بعض البرامج التمويلية واحتياجهم لبعض القروض لزيادة النشاط والتوسع فيه، وكل ذلك نقدم الخدمات فيه خلال الفترة التي نتواجد فيها عبر معرض تراثنا».