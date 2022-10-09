مرقس عادل يعلن ترجمة فيلم «في عز الضهر» لأكثر من لغة

قال المخرج مرقس عادل، إنه انتهى من تصوير فيلم «في عز الضهر»، للفنان مينا مسعود، ومن المُقرر بدء مرحلة المونتاج وتصحيح الألوان خلال الفترة المُقبلة تمهيدًا لطرحه بالسينمات، لافتًا إلى أنّ العمل يُترجم لأكثر من لغة لعرضه في عدد من الدول الأجنبية، لا سيما وأنّ العمل يشارك فيه فنان عالمي من أصول مصرية.

وأوضح المخرج مرقس عادل، لـ«الوطن»، أنّ موعد طرح فيلم «في عز الضهر»، لم يُحدد بعد، مشيرا إلى أنّ التجربة استغرقت شهورًا طويلة من التحضيرات.

أبطال وصُناع فيلم في عز الضهر

ويشارك في بطولة فيلم «في عز الضهر»، مينا مسعود، إيمان العاصي، محمود حجازي، ميرنا نور الدين، محمد علي رزق، محمد عز، إيهاب فهمي، وهو من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

ويكون هذا الفيلم أول أعمال مينا مسعود في مصر، إذ قال في لقاء تليفزيوني سابق، إن مشاركته في عمل مصري أمنية له منذ الصغر، ويجسد دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم بالتزامن مع دخوله في قصة حب مع إحدى ممثلات الفيلم.

مرقس عادل ينتظر طرح فيلم في القلب

وفي سياق آخر، ينتظر المخرج مرقس عادل، طرح فيلم «في القلب»، بالسينمات خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، لا سيما وأنه انتهى من تصويره قبل فترة، بينما الموعد النهائي لم يُحدد بعد.

«في القلب» بطولة خالد سليم، ونسرين طافش، ومنة فضالي، وسوسن بدر، وهالة فاخر، وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وسيناريو وحوار سمير ياسر، ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ وعادل مرسي.