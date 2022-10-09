الطقس السيئ يهدد بنقص الحبوب الاستراتيجية عالميا.. القمح في المقدمة

تأثرت محاصيل الحبوب الاستراتيجية «القمح- الذرة- فول الصويا»، في الدول المنتجة الرئيسية سلبا، بالعديد من العوامل، مثل نقص هطول الأمطار والجفاف، وتأخر موسم الزراعة، وهو ما من شأنه أن يؤثر في نقص المعروض من تلك السلع على مستوى العالم.

خفض جودة القمح

ومن المتوقع أن يشهد الساحل الشرقي لأستراليا، هطول أمطار أكثر من المتوسط ​​في 15-20 يومًا المقبلة، إذ تشهد أجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز، هطول أمطارا أكبر، وهو اتجاه قد يؤدي إلى خفض جودة القمح.

تحذير من الطقس القاسي

وأصدر المكتب الأسترالي للأرصاد الجوية، إشارات تحذير من الطقس القاسي، بما في ذلك الفيضانات المفاجئة، لأجزاء من نيو ساوث ويلز، التي تعد ثاني أكبر ولاية منتجة للقمح في أستراليا، وسيحصد المزارعون في الولاية محصولًا وفيرًا في موسم التسويق 2022-23 (أكتوبر- سبتمبر)، يقدر بنحو 10.2 مليون طن متري، وفقًا لبيانات الزراعة في البلاد.

وبينما يستعد المزارعون في غرب أستراليا، أكبر ولاية منتجة للقمح في البلاد، لانطلاق الحصاد في آواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر المقبل، فإن الطقس الرطب، قد يثير مخاوف بشأن جودة المحاصيل.

371 دولاراً للطن

يذكر أن آخر تقييم لسعر القمح الأسترالي الأبيض عند 371 دولارًا للطن في 5 أكتوبر، بزيادة 4.8% على أساس شهري، وفقًا لبيانات منS&P Global Commodity Insights.

أمطار أقل في أوروبا

بحسب مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، فإنه من المتوقع أن تتلقى كل من فرنسا وألمانيا، أكبر منتجي القمح في أوروبا، هطولًا أقل من المعتاد حتى 19 أكتوبر الجاري.

وتظل توقعات الطقس لبقية شهر أكتوبر غير مواتية مع توقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة فوق المتوسط ​​في السهول الشمالية وأعلى الغرب الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية، وكلاهما من المناطق الرئيسية المنتجة للحبوب.

وبلغ سعر القمح الأمريكي 337.4 دولارًا للطن المتري في 5 أكتوبر الجاري، بزيادة قدرها 8% تقريبًا عن الشهر الماضي، وفقًا لبيانات «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس».

تباطؤ نمو فول الصويا

في المقابل، اكتمل حصاد فول الصويا في جميع أنحاء الولايات المتحدة بنسبة 22% بحلول 2 أكتوبر، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، وفي البرازيل وصلت زراعة محصول الذرة الأول إلى 34.1% في 29 سبتمبر الماضي، حيث أدى الطقس الغائم وانخفاض درجات الحرارة في مناطق الجنوب إلى تباطؤ نمو المحاصيل، لكن المخاوف بشأن تراجع غلة المحاصيل لم تظهر حتى الآن.

جفاف الذرة في الأرجنتين

في الأرجنتين، شوهدت أمطار في شمال مقاطعات إنتري ريوس وسانتا في وقرطبة ولا بامبا وغرب بوينس آيرس خلال أسبوع 8 أكتوبر، وفقًا لمزود تكنولوجيا الفضاء ماكسار، وذكر تقرير الوكالة الوطنية للزراعة، أن محصول القمح تضرر بشدة بالفعل من الجفاف في الأرجنتين، في حين أن الزراعة المبكرة للذرة تأخرت بشكل كبير بسبب الجفاف.

وبلغ سعر الذرة فوب 296.83 دولار أمريكي للطن المتري في 5 أكتوبر الجاري، وفقًا لبيانات «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس».