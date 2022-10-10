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حزب الجيل: نحتاج لتذليل العقبات أمام المستثمرين.. وتحويل مصر لمصنع عالمي

كتب:

محمد عزالدين
01:07 ص | الإثنين 10 أكتوبر 2022
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إنه يتطلع بأن يقدم المؤتمر الاقتصادي رؤية جديدة وسياسات اقتصادية جديدة، تتغلب بها الحكومة على كل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

نحتاج لتقليل فاتورة الاستيراد

وأضاف «الشهابي»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، «ونحتاج لتذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، ونحتاج لتوطين الصناعة المحلية، وتكون مصر بمثابة مصنع عالمي، والتقليل من فاتورة الاستيراد من الخارج، ويكون من أهم نتائج المؤتمر الاقتصادي أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي في الملبس والمأكل والدواء وهذا ليس بعيدا، ومع تقليل فاتورة الاستيراد ستقوى العملة المحلية».

يمكن لمصر الاستفادة من الأزمات العالمية

وواصل: «نحتاج بأن يكون لمصر خريطة جديدة من هذا المؤتمر الاقتصادي الذي دعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو يرغب في الاستماع لرؤى جديدة من سياسيين وخبراء تمكن الحكومة المصرية من مواجهة كل التحديات خاصة التي عصفت على اقتصاد العالم مثل جائحة كورونا أو تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، ومصر يمكن أن تستفيد من هذه الأزمات».

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