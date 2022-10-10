إجراءات وشروط عودة معلمي الحصة للعمل في مدارس المنيا

أعلن عدد من الإدارات التعليمية في محافظة المنيا، اليوم الإثنين، عن بدء إجراءات عودة المعلمين القدامى للعمل بنظام الحصة، في المدارس التي تعاني عجزا في بعض المواد الدراسية خاصة مرحلة التعليم الأساسي «الابتدائي- الاعدادي»، وسيتم تحديد موعد لتقديم الإقرارات اللازمة.

اجتماع في العدوة لشرح تفاصيل عودة معلمي الحصة

ونشرت الصفحة الرسمية لإدارة مركز العدوة التعليمية، شمال محافظة المنيا، بيانا، يتضمن التنبيه على العاملين بالحصة الذين سبق لهم العمل خلال العام الماضي، بإحضار إقرار وخطاب مطبوع وصورة بطاقة في دوسيه بلاستيك، دون تقديم ملف جديد، على أن يتم شرح تفاصيل وإجراءات عودتهم خلال الاجتماع الذي ستعقده الإدارة التعليمية، صباح اليوم الإثنين، بقاعة مدرسة العدوة 2.

وذكر بيان الإدارة التعليمية بالعدوة أن الاجتماع سيعقد لمدة ساعة واحدة أو أقل، على أن يتم تحديد يوم مستقل لتوزيع خطابات عودة معلمي الحصة القدامى، في كل مادة، شريطة إحضار خطاب من المدارس وإقرار يباع بإحدى المكتبات الكائنة أمام مقر الإدارة التعليمية.

إحضار صورة البطاقة والتوقيع على إقرار

وناشدت الإدارة التعليمية بالعدوة جميع المعلمين القدامى بنظام الحصة الذين تم صرف مستحقاتهم المالية، حضور الاجتماع بقاعة مدرسة العدوة الابتدائية رقم 2 للأهمية، وذلك لتلقي التعليمات الخاصة بعودتهم للعمل للعام الدراسي الجاري 2022-2023 ومعهم صورة البطاقة وإقرار موجود بمكتبة أمام الإدارة، ويتم التوقيع عليه مع العلم أنه سيتم توزيع خطابات العمل في موعد سيتم تحديده بالاجتماع بناءً على تعليمات المهندس حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.