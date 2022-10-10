حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بسوهاج.. أطلقا أعيرة خرطوش بمشاجرة

أمرت جهات التحقيق المختصة بمركز طما شمال محافظة سوهاج، بحبس شخصين «أبناء عمومة»، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإطلاقهما أعيرة خرطوش من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهما في مشاجرة دائرة المركز؛ نتج عن ذلك إصابة ربة منزل ستينية وطالبة بطلقات خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم على يد أحدهما.

إصابة 8 أشخاص

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة بالأسلحة الخرطوش، وإصابة 8 أشخاص، دائرة المركز.

تفاصيل الحادث

وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من: طرف أول «سامية. ا. م. ص»، 62 سنة، ربة منزل، و«شيماء. ع. ا. م»، 14 سنة، طالبة، مصابتان برش خرطوش متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي، و«صابر. ا. م. ص»، 50 سنة، عامل، و«مرسي. م. ع»، 33 سنة، سائق.

و«طرف ثاني أحمد. س. ا. س» 33 سنة، عامل، مصاب جرح رضي بالكتف الأيسر، و«محمود. س. ا» 42 سنة، فكهاني، و«جمال. س. ا. س»، 30 سنة، فكهاني، «هدى. س. ا. س» 40 سنة ربة منزل، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الرابع من الطرف الأول فرد خرطوش محلي الصنع، وبحوزة الثالث من الطرف الثاني، فرد خرطوش محلي الصنع، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهمت الأولى والثانية من الطرف الأول، الثالث من الطرف الثاني، بإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته وإحداث إصابتهما؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.