في عيد ميلاده.. فيديو نادر لمحمد منير يغني بالدف أمام سمير غانم ودلال عبدالعزيز

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمد منير، الذي اشتهر بأسلوب أدائه التلقائي وحركاته أثناء الغناء على خشبة المسرح، ليسطر لنفسه لونا خاصا به، لم يستطع أحد أن يقلده ليستحق اللقب الذي أطلقه عليه محبوه «الكينج».

30 ألبوما غنائيا للكينج و11 فيلما

ورصيد محمد منير الغنائي يتمثل في أكثر من 30 ألبوما غنائيا، وشارك في 3 مسلسلات هي «جمهورية زفتى» و«علي عليوة» و«المغني رمضان»، و11 فيلما بينها «مفيش غير كدة» و«البحث عن توت عنخ آمون».

وتداول عدد من محبي الكينج فيديو نادرا له على وسائل التواصل الاجتماعي، يغني فيه بالدف، وبجانبه الفنان وجيه عزيز عازفا بالعود، في ضيافة الكاتب الكبير الراحل محمود السعدني، والذي قدمهما للحضور.

عدد من النجوم يستمعون لغناء محمد منير

وحضر الجلسة الغنائية عددا من نجوم الفن من بينهم الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، والفنان الراحل سعيد صالح، والفنانة الراحلة سناء يونس.