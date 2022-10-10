مصرع 98 شخصا في حادثي انقلاب قارب وهبوط أرضي بنيجيريا وفنزويلا

شهدت نيجيريا وفنزويلا، خلال الساعات القليلة الماضية، مصرع 98 شخصا جراء انقلاب قارب وانزلاقات أرضية شهدتها الدولتين.

ولقي 76 شخصًا مصرعهم جراء انقلاب قارب في «ولاية أنامبرا» النيجيرية، وقال الديوان الرئاسي على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن القارب كان يقل 85 شخصا.

وذكرت وسائل إعلام، أن حوادث القوارب شائعة في نيجيريا، ولا سيما في موسم الأمطار السنوي، مشيرة إلى أن الحوادث تنجم في الغالب عن اكتظاظ القوارب ونقص الصيانة.

حادث انقلاب القارب وقع في منطقة «أوجبارو»

وتعتبر «أنامبرا» بين 29 ولاية من أصل 36، تعرضت لفيضانات شديدة خلال العام الجاري 2022، وجرفت المياه المنازل والمحاصيل وأضرت بما لا يقل عن نصف مليون شخص.

وأضاف الديوان الرئاسي النيجيري، أن 76 شخصا لقوا مصرعهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي »، إلى أن حادث انقلاب القارب وقع الجمعة الماضية، في منطقة «أوجبارو».

وفي 14 إبريل الماضي، لقي 26 شخصاً على الأقل،«21 امرأة- 5 أطفال»، مصرعهم، جراء انقلاب قارب في «نهر شاجاري» بولاية «سوكوتو» الواقعة شمال غربي نيجيريا، وفاق لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وفي موريتانيا، غرقت سفينة تابعة لمعهد بحوث المحيطات الحكومي كانت راسية على شاطئ مدينة «نواذيبو» الواقعة شمالي البلاد، وأوضح المعهد الموريتاني، في بيان، أن السفينة انقلبت على جانبها الأيمن نتيجة دخول الماء إليها.

فقدان أكثر من 50 شخصا إثر انزلاقات أرضية في «لاس تيخيرياس»

وفي فنزويلا، أعلنت نائبة رئيس البلاد ديلسي رودريجيس، مصرع 22 شخصا وفقدان أكثر من 50 آخرين، إثر انزلاقات أرضية جراء الأمطار الغزيرة، شهدتها مدينة «لاس تيخيرياس» بولاية «أراجوا» جنوب غربي «كراكاس»، مشيرة لوسائل إعلام محلية، إلى فيضان، 5 جداول.

مشاركة نحو 1000 شخص في عمليات الإنقاذ

واعلنت السلطات في فنزويلا، المنطقة، منكوبة. وأضافت رودريجيس، أن السلطات الفنزويلية، سجلت وقوع أضرار جسيمة وخسائر بشرية، فيما أمر رئيس البلاد نيكولاس مادورو، بإطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة في الولاية بمشاركة الجيش.

وشارك نحو 1000 شخص في عمليات الإنقاذ، فيما تفقد وزير الداخلية والعدل الفنزويلي ريميخيو سيبايوس، المكان للوقوف على الأضرار.

كما أعلن مادورو، الحداد الوطني لمدة 3 أيام اعتبارًا من أمس الأحد؛ تضامناً مع العائلات المتضررة من الأمطار الغزيرة.