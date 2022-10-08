الأمم المتحدة تحذر من تبعات فيضانات باكستان: ستبقى لسنوات قادمة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، من أن تبعات الفيضانات الكارثية في باكستان ستظل باقية لسنوات قادمة.

دعم لباكستان بعد الفيضانات

جاء ذلك في كلمة ألقاها «جوتيريش»، أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ للتضامن مع باكستان في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد، واعتمدت الجمعية العامة قرارا بعنوان «التضامن والدعم لحكومة وشعب باكستان وتعزيز الإغاثة الطارئة وإعادة الإصلاح والإعمار والوقاية في أعقاب الفيضانات المدمرة».

وشدد «جوتيريش»، على أن الاحتياجات الهائلة تتطلب دعما هائلا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة باكستان، لعقد مؤتمر إعلان التبرعات بهدف تقديم دعم ملموس لجهود الإصلاح والتعمير.