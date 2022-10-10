انقطاع التيار الكهربائي عن 3 مناطق في الغردقة لمدة 5 ساعات

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنّه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة اليوم، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، بداية من التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بالغردقة

وأوضح المركز، في بيان صادر عنه قبل قليل، المناطق المقرر فصل التيار الكهربائي عنها، وهي منطقة الاستاد والتليفزيون واستوب شوب.

وأرجع رئيس قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، سبب انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة، إلى إجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهرباء لكل منطقة على حدة، ونقل الأحمال إلى المناطق تباعا، موضحا أنّ ذلك يتم بشكل دوري أسبوعيا، تفاديا لفصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة عن الغردقة بالكامل.

فصل التيار 5 ساعات

وأضاف رئيس قطاع شبكات البحر الأحمر، أنّ فصل التيار الكهربائي يتم بالتنسيق مع مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، ويتم تحديد وقت الصيانة الدورية لمدة 5 ساعات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.