أجواء شتوية فوق قمة جبل موسى بسانت كاترين.. الحرارة تنخفض إلى 6 درجات

دقت ساعة الشتاء مبكرا في مدينة سانت كاترين، رغم عدم انتهاء فصل الخريف، حيث ظهرت الأجواء الشتوية مبكراً فوق القمم الجبلية، وانخفضت درجات الحرارة بصورة ملحوظة منذ أمس، وفقا لتصريحات اللواء طلعت العناني رئيس المدينة.

وقال «العناني»، إن هناك إقبالا سياحيا كبيرا على المدينة للاستمتاع بالطبيعة ومشاهدة الآثار التاريخية والدينية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض مع بداية فصل الخريف لتظهر أجواء الشتاء مبكرا.

انخفاض درجات الحرارة فوق جبل موسى

وأكد «العناني»، أن درجات الحرارة منخفضة في المدينة بالكامل، وفوق القمم الجبلية بصورة خاصة، حيث سجلت درجات الحرارة فجر اليوم الاثنين فوق جبل سانت كاترين 3 درجات، وجبل موسى 6 درجات، أما مدينة سانت كاترين فسجلت 10 درجات.

وأضاف، أن جبل موسى استقبل خلال 3 أيام قرابة 1500 سائح من مختلف دول العالم، لمشاهدة شروق الشمس والاستمتاع بالأجواء الشتوية التي ظهرت فوق الجبل.

موسم تساقط الثلوج

وأوضح رئيس مدينة سانت كاترين، أن فصل الشتاء يبدأ مبكرا بالمدينة مقارنة بالمحافظات الأخرى، لأنها ترتفع فوق مستوى سطح البحر بنحو 1600 متر، وهي الأعلي على مستوى الجمهورية.

وأضاف، أن موسم تساقط الثلوج على سانت كاترين يبدأ مبكرا، وتحديدا من شهر نوفمبر حتى فبراير، وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية للمدينة.