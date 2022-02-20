طقس سانت كاترين اليوم.. ذوبان الثلوج وشمس مشرقة واختفاء السحب والغيوم

سطعت أشعة الشمس على مدينة سانت كاترين، اليوم الأحد، وعاد الدفء مرة أخرى إلى أرجائها بعد أن تحسنت الأحوال الجوية، عقب تساقط الثلوج على معظم أنحاء المدينة.

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، إن الثلوج بدأت في الذوبان عقب إشراق أشعة الشمس على المدينة بعد يوم كامل من تساقط الأمطار والثلوج، ما أدى لتراكمها على قمم الجبال ومعظم أنحاء المدينة.

وأوضح أن درجات الحرارة تحسنت اليوم، وظهرت الشمس في سماء المدينة، وبلغت درجة الحرارة العظمى 10 درجات.

رحلات جبل موسى

وأكد «العناني»، أن جبل موسي استقبل قرابة 500 سائح تابعين لطائفة الروم الأرثوذكس من دول جنوب شرق آسيا لتأدية مناسك الحج، موضحا أن الثلوج تحولت إلى شلالات مياه طبيعية تستخدم في الشرب والزراعة.

وقال، إن الأحوال الجوية السيئة التي ضربت محافظة جنوب سيناء، ترتب عليها سوء في حالة طقس سانت كاترين، وتعرضت لتساقط ثلوج وأمطار، مشيرا إلى أن الأمطار والثلوج لم تؤثر علي المدينة ولم تسفر عن وقوع خسائر.

انتعاش خزان المياه في سانت كاترين

وقال رئيس مدينة سانت كاترين، إن الأمطار والثلوج التي سقطت علي المدينة سانت كاترين تسببت في انتعاش خزان المياه الجوفية، وترتب علي ذلك ارتفاع منسوب المياه في الآبار والخزانات.

وتابع أن المدينة مازالت معرضة خلال الفترة القادمة إلى تساقط الثلوج، حيث يعتبر شهر فبراير من اشهر تساقط الثلوج علي المدينة.

وأضاف «العناني»، أن مدينة سانت كاترين هي المدينة الوحيدة في مصر التي ترتفع عن مستوي سطح البحر بنحو 1800 متر، وتضم أعلى قمم جبلية وهي قمة جبل سانت كاترين.

فرحة البدو بالثلوج

وقال رمضان الجبالي، دليل بدوي من أبناء مدينة سانت كاترين، إن الثلوج بالنسبة لهم فرحة وعيد، وهم اعتادوا على هذه الأجواء لأنها تعتبر مصدر رزق لهم، موضحا أن الثلوج تذوب وتتحول إلى مياه تملأ الآبار والخزانات وتستخدمها في أغراض الحياة اليومية.

وأشار إلى أن السياح يتوافدون على المدينة لمشاهدة الثلوج التي تشبه الأجواء الأوربية، وبالتالي تتوافر فرص العمل للشباب من البدو في كل المجالات، أي أن الثلوج تعود بالنفع علي المدينة وأهلها.

وقال الدليل البدوي، إنه أسس صفحة بموقع «فيسبوك» أطلق عليها «سانت كاترين مدينتي الجميلة»، لنقل الأحداث اليومية في المدينة.