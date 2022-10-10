الإحصاء: 1.6% زيادة في معدلات التضخم الشهري خلال سبتمبر الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة معدل التضخم الشهري خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 1.6 %، وأضاف الجهاز خلال النشرة الشهرية للتضخم الصادرة اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 133.8 نقطة لشهر سبتمبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.6% عن شهر اغسطس 2022.

أسباب ارتفاع الأسعار

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 4.4%، مجموعة الخضروات بنسبة 6.2%، مجموعة الدخان بنسبة 3.5%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 3.7%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.3%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 4.5%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.5%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.4%.

وأكد الجهاز في بيانه اليوم زيادة معدلات التضخم بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة -12.8%.

واشار الى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 15.3% لشهر سبتمبر 2022 مقابل 8.0% لنفس الشهـر لعام 2021.

معدلات التضخم الشهري

أولاً: التغيــر الشهري «شهــر سبتمبر 2022 مقارنة بشهـر اغسطس 2022»

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 2.1% وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 6.2%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 4.4%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 4.0%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.2%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -1.5%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.4%.

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 3.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 3.5%.

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 1.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 5.2%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.7%.

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 3.2%، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.5%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.4%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 3.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 3.7%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 3.1%، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 2.8%.

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 2.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 4.5%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.6%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.3%.

7- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 1.9%.

8- سجل قسم الثقافة والترفيه انخفاضاً قدره -3.7% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة -12.8%، بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 4.6%.

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 4.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.5%.

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 2.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة 4.3%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.4%، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة 1.4%.

معدلات التضخم السنوي

ثانياً: معدلات التضخم السنوي عن شهر سبتمبر 2022 مقارنة بشهر سبتمبر2021:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 21.5% وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 49.4%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 35.4%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 33.2%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 31.5%، فضلا عن ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 28.9%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 26.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 21.4%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 19.6%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 17.7%، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -9.1%.

2- انخفاض أسعار الفاكهة بنسبة -2.1%.

3- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 12.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 12.9%.

4- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 12.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 21.5%، مجموعة الاقمشة بنسبة 16.9%، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 15.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 13.3%، مجموعة الاحذية بنسبة 8.8%.

5- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 6.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 28.9%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 13.4%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 4.3%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 4.2%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 3.8%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 17.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 19.4%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 19.1%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 16.1%، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات الأخرى بنسبة 15.8%، مجموعة الأدوات الزجاجية وادوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 15.0%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 10.9%.

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 8.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 16.2%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 15.9%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 3.5%.

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 16.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 21.8%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 17.9%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 13.2%.

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.4%.

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 24.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 32.4%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 25.9%، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 24.2%، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 14.8%، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 8.6%.

10- سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره 13.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الإبتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 19.5%، مجموعة التعليم العالي بنسبة 16.7%، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة 14.7%، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 5.3%.

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 26.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 26.2%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (11.5%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 13.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة 19.0%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 17.9%، ومجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة 6.8%.