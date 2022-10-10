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الإحصاء: 1.6% زيادة في معدلات التضخم الشهري خلال سبتمبر الماضي

كتب:

ماهر هنداوي
10:14 ص | الإثنين 10 أكتوبر 2022
زيادة أسعار الخضراوات والبيض والجبن

زيادة أسعار الخضراوات والبيض والجبن

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة معدل التضخم الشهري خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 1.6 %، وأضاف الجهاز خلال النشرة الشهرية للتضخم الصادرة اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 133.8 نقطة لشهر سبتمبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.6% عن شهر اغسطس 2022.

أسباب ارتفاع الأسعار 

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 4.4%، مجموعة الخضروات بنسبة 6.2%، مجموعة الدخان بنسبة 3.5%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 3.7%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.3%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 4.5%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.5%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.4%.

وأكد الجهاز في بيانه اليوم زيادة معدلات التضخم بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة -12.8%.

واشار الى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 15.3% لشهر سبتمبر 2022 مقابل 8.0% لنفس الشهـر لعام 2021.

معدلات التضخم الشهري

أولاً: التغيــر الشهري «شهــر سبتمبر 2022 مقارنة بشهـر اغسطس 2022»

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 2.1% وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 6.2%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 4.4%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 4.0%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.2%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -1.5%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.4%.

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 3.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 3.5%.

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 1.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 5.2%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.7%.

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 3.2%، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.5%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.4%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 3.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 3.7%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 3.1%، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 2.8%.

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 2.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 4.5%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.6%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.3%.

7- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 1.9%.

8- سجل قسم الثقافة والترفيه انخفاضاً قدره -3.7% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة -12.8%، بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 4.6%.

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 4.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.5%.

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 2.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة 4.3%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.4%، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة 1.4%.

معدلات التضخم السنوي

ثانياً: معدلات التضخم السنوي عن شهر سبتمبر 2022 مقارنة بشهر سبتمبر2021:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 21.5% وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 49.4%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 35.4%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 33.2%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 31.5%، فضلا عن ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 28.9%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 26.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 21.4%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 19.6%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 17.7%، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -9.1%.

2- انخفاض أسعار الفاكهة بنسبة -2.1%.

3-   سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 12.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 12.9%.

4- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 12.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 21.5%، مجموعة الاقمشة بنسبة 16.9%، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 15.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 13.3%، مجموعة الاحذية بنسبة 8.8%.

5- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 6.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 28.9%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 13.4%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 4.3%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 4.2%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 3.8%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 17.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 19.4%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 19.1%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 16.1%، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات الأخرى بنسبة 15.8%، مجموعة الأدوات الزجاجية وادوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 15.0%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 10.9%.

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 8.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 16.2%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 15.9%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 3.5%.

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 16.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 21.8%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 17.9%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 13.2%.

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.4%.

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 24.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 32.4%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 25.9%، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 24.2%، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 14.8%، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 8.6%.

10- سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره 13.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الإبتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 19.5%، مجموعة التعليم العالي بنسبة 16.7%، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة 14.7%، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 5.3%.

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 26.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 26.2%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (11.5%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 13.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة 19.0%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 17.9%، ومجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة 6.8%.

 

 

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محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.