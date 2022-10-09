الإحصاء: 34.4٪ زيادة في القروض الاستثمارية قصيرة الآجل الممنوحة للمزارعين

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي لعام 2020/2021، ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

بلغ عدد الجمعات التعاونية الزراعية 6049 جمعية عام 2020/2021، وفي مقدمتها الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعي المرتبة الأولى بإجمالي 4517 جمعية بنسبة 74.7٪، تليها الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي بـ 760 جمعية بنسبة 12.6 ٪، ثم الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة بـ671 جمعية بنسبــة 11.1 ٪، والجمعيات التعاونية للثروة المائية بـ101جمعية بنسبة 1.7 ٪.

القروض الاستثمارية

بلغ إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية 19,8 مليار جنيه عام 2020/2021 مقابل 16,7 مليار جنيه عام 2019/2020 بزيادة بلغت نسبتها 18,5٪ موزعة كالتالي:

بلغت القروض قصيرة الأجل 7,6 مليار جنيه عام 2020/2021، مقابل 5,7 مليار جنيه عام 2019/2020 بزياد 34,4٪، وذلك لزيادة قيمة قروض أعمال مرتبطة بالزراعة بنسبة 36,8٪.

وبلغت القروض متوسـطة الأجل 11,3 مليار جنيه عام 2020/2021 مقـابل 10,2 مليار جنيه عام 2019/2020 بزيادة 11.2٪، نتيجـة للزيادة في القروض الخاصة بأعمال مرتبطة بالزراعة بنسبة 78,2٪.

كما بلغت القروض طويلة الأجل 853,0 مليون جنيه عام 2020/2021 مقابل 858,1 مليون جنيه عام 2019/ 2020 بانخفاض بلغت نسبتها 0,6٪ وذلك لعدم منح قروض إنشاء بساتين.