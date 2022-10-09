«التموين»: نتوقع انخفاض أسعار السلع في الفترة المقبلة

قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ ملف الأمن الغذائي نال قدرا كبيرا من الاعتمادات المالية على الفترات الماضية في ظل الظروف التي يمر بها العامل، إذ حرصت القيادة السياسية على ضخ السلع وتقديم الدعم المادي لتأمين المخزون الاستراتيجي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة cbc: «نتوقع خلال الفترة المقبلة انخفاض أسعار السلع، وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي من السكر نتيجة التعاقدات الزراعية والتعاقد على البنجر وقصب السكر، ولدينا احتياطي استراتيجي يزيد عن 4 شهور».

مخزون استراتيجي من الأرز

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: «بالنسبة للأرز، فإن لدينا مخزون استراتيجي يزيد عن 3 شهور، وجرى اتخاذ إجراءات احترازية لتسعير الأرز الأبيض على مستوى الجمهورية».

وأشار إلى أنه كان هناك تفاوت كبير في أسعار الأرز، فكان من حق الدولة تسعير الأرز أو أي سلعة استراتيجية لمدة 3 شهور، وبالفعل جرى تسعير الأرز «السائب» بـ12 جنيها، والأرز المعبأ بـ15 جنيها بحد أقصى، وبحسب الدرجة.

وقال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ سعر الأرز الدرجة الأولى في المجمعات الاستهلاكية 14.75 جنيه، مشددًا على أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق مخزون استراتيجي آمن للسلع التموينية لمدة عام.

وأضاف أن التوريد يعمل على قدم وساق، لتجنب تفاوت الأسعار على مدار السنة: «ليس لدينا نقص في الأرز أو السكر أو الدواجن، حيث حصلت صناعة الدواجن على قدر كبير من اهتمام القيادة السياسية».

تشكيل لجنة عليا لتطوير صناعة الدواجن

وتابع أنه جرى تشكيل لجنة عليا لصناعة الدواجن وتطويرها، وهناك مخزون استراتيجي آمن من الزيت، علاوة على ذلك، فإن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي أكثر من 6.5 شهر.

وحول ملف اللحوم، قال: «لدينا عدة أنواع منها اللحوم الطازجة بـ115 جنيها، والبلدي بـ145 جنيها في المجمعات، ويمكن للمواطن المصري الاختيار من بين عدة أنواع».