«مصطفى» تحدى فقدان البصر بالحصول على إجازة القرآن الكريم.. آخر الضلمة نور

مشوار طويل خاضه الشاب الكفيف مصطفى محمود طعيمة، الطالب بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة، حتى تمكن من الحصول علي إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، متحدياً بذلك إعاقته البصرية.

وحصل ابن مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على الإجازة من الشيخ محمد البيلي فرج، إمام وخطيب مسجد المرسي ببيلا، بعد أن سمّع عليه القرآن الكريم كاملاً عن ظهر قلب لمدة 3 أشهر متتالية.

مصطفى: الحمد لله الذي وفقني لحفظ القرآن رغم ظروفي

وأعرب «طعيمة»، في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، عن بالغ سعادته بحصوله على إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، مشيراً إلي أن ذلك الجُهد استمر علي مدار أكثر من 3 أشهر متتالية، مؤكدًا أنه استطاع أن يجمع بين حفظ القرآن الكريم ودراسته، حتى تفوق في المجال العلمي والديني أيضاً، لافتاً إلى أنه حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وتحدى إعاقته.

كان «طعيمة»، حريصًا على مراجعة القرآن الكريم بشكل يومي، فضلاً عن أداء الصلوات الخمس في أوقاتها بالمسجد دون تأخير، متمنياً أن يحصل على الإجازات المتبقية من القرآن الكريم خلال الفترة المقبلة.

الشيخ البيلي: كان يقرأ نصف جزء يوميًا

وروى الشيخ محمد البيلي فرج، إمام وخطيب مسجد المرسي ببيلا، أن الله منَّ على مصطفى طعيمة بحفظ القرآن الكريم رغم إعاقته البصرية، إذ أصر على أن يحصل على إجازة برواية حفص عن عاصم، وبالفعل كان يحضر إلى مسجد المرسي يومياً عقب صلاة الفجر، وكان يقرأ نصف جزء من القرآن، إلى أن أنعم الله عليه بأن قرأ القرآن الكريم عن ظهر قلب بالتجويد والإتقان، حتى جرى منحه الإجازة.

وأوضح «فرج»، أن الإجازة بشكل مُختصر هي شهادة تُمنح من الشيخ أو الحافظ إلى الطالب أو القارئ أنه قرأ عليه القرآن الكريم وحفظه جيد ومتين وتجويده صحيح، بالإضافة إلى أنها سند مُتصل ويُصبح الطالب أو القارئ الذي حصل على الإجازة لديه سند أو سلسلة رجال مُتصلة ليس بها أي انقطاع ولا بها أي جهالة إلى أن تصل إلى النبي صل الله عليه وسلم، الذي تلقى القرآن الكريم من جبريل عليه السلام، وتلقاه جبريل من رب العزة تبارك وتعالى.

وأضاف «فرج»، أنه فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى أن يمُن على أولادنا بحفظ القرآن الكريم وإتقانه وتجويده وترتيله ثم يُمنحون إجازة بسند مُتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل ما يُعطي الإنسان وأفضل نعمة بعد الإسلام هي نعمة القرآن الكريم ثم تأتي كل النعم بعد ذلك، متقدماً بخالص التهنئة إلى الشاب مصطفى طعيمة على حصوله على إجازة حفص عن عاصم.

وفى سياق مُتصل، طالب العديد من أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بتكريم الشاب مصطفي طعيمة، صاحب الـ21 عاماً، الذي تحىي إعاقته واستطاع أن يحصل علي إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.